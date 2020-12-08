Коронавирус в Орловской области: еще 3 пациента скончались

Число смертельных исходов на 8 декабря достигло 216 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб рассказал о распространении коронавируса по регионам России и его по следствиях, в том числе самых печальных. В Орловской области болезнь унесла жизни еще 3 человек.

В целом число смертельных исходов в регионе выросло. За прошедшую неделю умерло 7 орловцев, заразившихся COVID-19. А если брать суммарно, то за месяцы пандемии ушло из жизни 216 заболевших. У всех лабораторно была диагностирована коронавирусная инфекция.

Возросшее количество смертельных случаев, в том числе, обусловлено увеличившимся количеством тяжелого течения болезни. Нередко в больницы попадают пациенты, которых коронавирус довел до критического состояния.

- Дал дополнительное поручение по более активной фазе направления лекарственных препаратов для амбулаторного лечения, чтобы не затягивали и не усугубляли сам процесс лечения, - сообщил во время прямого эфира в социальных сетях Андрей Клычков, губернатор Орловской области.