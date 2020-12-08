В Железнодорожном районе Орла в пожаре погиб пожилой мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В понедельник, 7 декабря, в Железнодорожном районе Орла произошел пожар, унесший жизнь 83-летнего мужчины. Пожар был такой силы, что спасателям пришлось эвакуировать жильцов подъезда.

Огонь охватил квартиру в многоэтажке на набережной Дубровинского. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 17.48. На место выдвинулась бригада пожарных, которые уже через десять минут нашли в квартире на втором этаже тело мужчины.

Спасатели эвакуировали 10 человек. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Из-за сильного задымления из подъезда были эвакуированы десять человек. В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорели помещение зала площадью двенадцать квадратных метров и предметами интерьера. Причина пожара устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.