Коронавирус в Орловской области: за неделю 16 человек подключили к аппаратам ИВЛ

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

В Орловской области за неделю еще 16 человек подключили к системе искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в соцсетях, который он провел накануне вечером 7 декабря.

За неделю же количество пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, значительно увеличилось. Всего в больницах находится 36 человек, подключенных к аппаратам. И в целом в медицинские учреждения стало поступать больше тяжелых пациентов.

- На штабе дал дополнительное поручение по более активной фазе направления лекарственных препаратов для амбулаторного лечения, чтобы не затягивали и не усугубляли сам процесс лечения, - пояснил Андрей Клычков.

Отметим, что за неделю выросло и число смертей: ушло из жизни 17 человек, заболевших коронавирусом.

Мы следим за развитием ситуации.