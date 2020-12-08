В Орловской области планируют сделать 31 декабря выходным днем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 7 декабря, в Орле состоялось заседание регионального оперштаба. Одной из самых обсуждаемых тем стало предстоящее празднование Нового года.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил сделать 31 декабря, которое в этом году выпадает на четверг, выходным днем. Для этого нужно будет поработать в последнюю субботу 2020-го.

- У региональной власти нет полномочий по отмене рабочего дня, которым является в этом году 31 декабря. Однако мы можем перенести этот рабочий день на другой, например, на субботу, 26 декабря, тем самым компенсировать 31-е число, - пояснил глава региона. этом

При этом запрет на проведение массовых мероприятий, а также на праздничный салют в Новогоднюю ночь сохраняется.