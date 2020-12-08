На онлайн-форуме «Сбер бизнес | live» выступят гуру в области маркетинга и менеджмента

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Игорь Манн и Максим Батырев, гуру в области маркетинга и менеджмента, буквально «по косточкам» разберут выдающиеся кейсы региональных компаний на онлайн-форуме «Сбер бизнес | live». Признанные лидеры теории и практики бизнес-искусства, лауреаты профильных премий, авторы множества бестселлеров поделятся правилами личной производительности и быстрого финансового планирования.

Эксперты будут работать в «живой» студии в Липецке. Вместе с тем 9 декабря в 11:00 стартует прямая трансляция, к которой смогут присоединиться все желающие предприниматели. Необходимо только заранее зарегистрироваться на онлайн-форум «Сбер бизнес | live» по ссылке. Там же вы найдете и программу мероприятия.

На том же семинаре «Перезагрузка бизнеса» доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов поделятся практическими советами по развитию малого предпринимательства, а также рецептами решения конкретных проблем. Список выступающих еще может дополняться.

- Для любого предпринимателя важны две вещи: рост эффективности и снижение затрат. Причем не только финансовых, но и временных, - комментирует председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Форумы с участием звездных спикеров, уже не раз доказавших эффективность своих инструментов, сразу дают нужные ответы на актуальные вопросы бизнеса. Это позволяет моментально внедрять полученные знания в работу и просто не может не дать тот самый эффект синергии.

Проект «Сбер бизнес | live» состоит из трех этапов. Вначале происходит сбор анкет кандидатов. За две-три недели до мероприятия съемочная группа проводит Due Dilligence в компаниях, где фиксирует все проблемные зоны компаний. Затем на онлайн-форуме демонстрируются видео-визитки компаний, отображающие слабые места в их бизнесе. Эксперты же дают полезные рекомендации. На заключительном этапе – через 2 месяца после мероприятия – фиксируются результаты по рекомендациям экспертов и готовится полный видеосюжет. Каждый желающий сможет посмотреть его на сайте проекта.