СК начал проверку по факту гибели рыбака в Орловской области. Фото: региональное СУ СК России

Выход на первый лед обернулся трагедией в поселке Злынский Конезавод Болховского района. По факту гибели 30-летнего местного жителя началась доследственная проверка.

Напомним, ЧП произошло утром в воскресенье 6 декабря. На место выехали спасатели МЧС, однако спасти мужчину не удалось. Через несколько часов водолазы извлекли из озера его тело.

- Предварительно установлено, что мужчина провалился под лед во время рыбалки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК России по Орловской области.