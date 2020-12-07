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За неделю орловские росгвардейцы почти 200 раз выезжали по тревоге

Одной из самых распространенных причин стала попытка краж
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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За неделю орловские росгвардейцы почти 200 раз выезжали по тревоге

За неделю орловские росгвардейцы почти 200 раз выезжали по тревоге

Фото: Архив "КП"

В Орловской области сотрудники торговых точек за неделю около 200 раз обращались за помощью к вневедомственной охране Управления Росгвардии. Одними из самых распространенных причин стали попытка краж и конфликтные ситуации.

- В основном росгвардейцы выезжали по сигналам тревожной кнопки, полученным с охраняемых объектов. Правоохранителям удалось предотвратить ряд краж, а также не допустить негативное развитие различных конфликтных ситуаций, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии Орловской области.

Всего с начала декабря силовики задержали более десяти человек. Многие из них х ранее уже были замечены в свершении правонарушений.