За неделю орловские росгвардейцы почти 200 раз выезжали по тревоге Фото: Архив "КП"

В Орловской области сотрудники торговых точек за неделю около 200 раз обращались за помощью к вневедомственной охране Управления Росгвардии. Одними из самых распространенных причин стали попытка краж и конфликтные ситуации.

- В основном росгвардейцы выезжали по сигналам тревожной кнопки, полученным с охраняемых объектов. Правоохранителям удалось предотвратить ряд краж, а также не допустить негативное развитие различных конфликтных ситуаций, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии Орловской области.

Всего с начала декабря силовики задержали более десяти человек. Многие из них х ранее уже были замечены в свершении правонарушений.