Коронавирус в Орловской области: в регион поступило еще 30 аппаратов ИВЛ

Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловскую область поступило еще 30 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас ведется их сборка и подготовка к запуску. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в соцсетях.

Одновременно с установкой аппаратов ИВЛ идет наращивание коечного фонда. В ближайшее время 210 новых мест должны открыться в больнице им. Семашко.

Здесь уже оборудуют кислородную станцию, чтобы оснастить кислородом каждую палату. Строительные работы по возведению внутренних перегородок уже завершены.

- Работу по наращиванию специализированного коечного фонда мы планируем продолжать и дальше, - заявил Андрей Клычков.