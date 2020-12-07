Семнадцать орловских семей переселили в новостройки из аварийного жилья

. Фото: Архив "КП"

В Орле семнадцать семей смогли решить проблему с жильем. Им выдали долгожданные ключи от квартир в новостройках и переселили из аварийных домов. Все они будут жить в доме №48 по улице Космонавтов (корпус 1).

Кроме того, в ближайшие дни еще 32 семьи смогут переехать в квартиры на улице Родзевича-Белевича, 18.

- Переселение граждан из аварийного жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Планируется, что до конца этого года на Родзевича-Белевича муниципальное жилье дополнительно получат 20 семей, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.