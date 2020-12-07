В Орловской области в восстановленном Введенском храме провели первое богослужение

Введенский храм села Хотьково Орловской области. Фото: Сергей Хоменко

В Орловской области состоялось значимое духовное и культурное событие. Впервые почти за сто лет в Введенском храме села Хотьково Шаблыкинского района прошло богослужение.

Введенский храм села Хотьково Орловской области. Фото: Сергей Хоменко

Старинный храм 1824 года постройки с трапезной, Петропавловским и Екатерининским приделами, а также с колокольней был закрыт после революции 1917 года. Долгие годы его разбирали на кирпичи. В итоге была утеряна значительная часть самого храма и колокольни.

Введенский храм села Хотьково Орловской области. Фото: Сергей Хоменко

В 1998 году церковь законсервировали и спустя 12 лет начали восстанавливать. Работы по реставрации продолжаются до сих пор.

- Первое архиерейское богослужение прошло в храме 4 декабря в престольный праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Его провел митрополит Орловский и Болховский Тихон, - рассказали «КП» в Информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.