Коронавирус в Орловской области: где заболело еще 162 человека

Данные регионального оперштаба

Еще 162 человека в Орловской области заболели коронавирусом по данным на 7 декабря 2020 года. Региональный оперштаб представил карту распространения инфекции по региону. Рассазываем, где есть новые заболевшие.

За сутки наибольшее число заразившихся выявлено в Орловском районе - заболело 82 человека. На втором месте город Орел, тут COVID-19 подтвердился еще у 42 жителей, в Покровском районе у 14, в Знаменском у 5. В Мценском и Хотынецком районах заболело по 4 человека, по 3 человека заболело в Ливенском и Должанском районах, еще по 2 в Колпнянском, Малоархангельском, Троснянском, Урицком и по 1 зараженному выявлено в Новосильском, Свердловском, Сосковском районах.

За то время, пока COVID-19 распространяется по Орловщине, наибольшее число жителей заразилось в Орле - 8 708 человек. На втором месте Орловский район, здесь число заболевших превысило 2 тысячи человек и составляет 2 008 заразившихся, на третьем месте Ливенский район с количеством заболевших 1280.

Далее Мценский район, где заболело 944 человека, Урицкий - 419, Дмитровский - 410, Болховский - 342, Хотынецкий - 276, Свердловский - 261, Покровский - 260, Новодеревеньковский - 254, Малоархангельский - 246, Колпнянский - 206, Верховский - 168, Кромской - 162, Залегощенский - 198, Троснянский и Должанский - по 149, Шаблыкинский - 134, Глазуновский - 126, Знаменский - 113,Новосильский - 105, Сосковский - 102, Краснозоренский - 85, Корсаковский - 35.