В орловской библиотеке Бунина откроется новая фотовыставка. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орле откроется первая персональная выставка фотографа Геннадия Рехлова «Мир Православия через фотообъектив». Гостей будут ждать в областной библиотеке им. Бунина, где и разместится новая экспозиция.

Геннадий Рехлов занимается фотографией с подросткового возраста. Во время службы в армии - съемкой документальных фильмов. После рождения внучки увлечение фотографией получило «второе дыхание». На организацию своей первой выставки его благословили иеромонах Сафроний и отец Сергий.

- Мероприятие адресовано широкому кругу пользователей, - сообщили «КП» сотрудники библиотеки им. Бунина.

КОГДА? ГДЕ?

Областная библиотека им. Бунина (фойе читального зала)

9 декабря 2020 года, 12.00

Вход свободный

Телефон для справок: (4862) 76-37-87 (Отдел электронных ресурсов).

СПРАВКА «КП»

Геннадий Петрович Рехлов родился в 1947 году на юге Красноярского края в поселке на берегу Енисея. После окончания средней школы поступил в военное училище. Заочно окончил Ульяновский пединститут. Прослужил 32 года. Затем работал в ОрелГТУ в должности доцента на кафедре «Русский язык и педагогика».