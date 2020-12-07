Двое орловцев за день угнали две машины, «потеряв» одну во дворе Фото: Архив "КП"

В Орле двое молодых людей решили покататься и устроили несколько угонов в Советском районе города. Вначале их привлекла иномарка «Ауди -100», но затем им пришлось пересесть на отечественный «ВАЗ-2106».

Дело в том, что 26-летний орловец и его 18-летний приятель из Свердловского района угнав иномарку, решили припарковать ее возле одного из домов на улице Генерала Жадова. Однако вернувшись к своей добыче, на месте ее уже обнаружили. Оказалось, автомобиль нашли и передали владельцу.

Недолго думая, воришки решили обзавестись другой машиной в соседнем дворе. Так в поле зрения им попался «ВАЗ-2106». Накатавшись, они бросили легковушку в Больничном переулке.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, причастных к угонам. Молодые люди оказались ранее судимый за подобные преступления. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время старший угонщик находится под арестом, а 18-летний юноша под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.