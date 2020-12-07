В Орловской области задумали отремонтировать 450 дворов и 165 скверов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области по программе "Формирование современной городской среды" запланировано привести в порядок 450 дворов и 165 скверов и парков. Ремонт рассчитан на срок до 2024 года.

Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании регионального правительства. В 2021 запланировано облагородить 35 общественных территорий, сюда входит и завершающий этап реконструкции Детского парка Орла. Дворов же, по планам, приведут в порядок 137. При этом средства на ремонт частично выделяются из федерального бюджет по соглашению с Минстроем РФ.

- На 2021 год планируется финансирование в сумме 205 млн рублей. В целях активизации благоустройства дворовых территорий, несмотря на сложности по поступлениям, продолжена практика дополнительного выделения средств из Дорожного фонда Орловской области, по поручению Губернатора финансирование сохранено в объеме 180 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

В 2020 году на ремонт направлен 391 млн рублей. Отремонтированы 175 дворов и 34 общественных пространства.