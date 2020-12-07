Орловцы получили дополнительные гарантии при обращении к чиновникам

Принят законопроект «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области» Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области областной совет во втором чтении принял закон "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение". Документ официально регламентирует право орловцев уточнять у чиновников зарегистрировано ли их обращение и кто им занимается.

Во втором чтении закон одобрили на декабрьском заседании регионального парламента. Жители или организации имеют законное право позвонить в ведомство, учреждение или должностному лицу и узнать о том на какой стадии рассмотрение их обращения.

- Кроме того, при направлении гражданам ответов в обязательном порядке возвращаются документы, приложенные к письменным обращениям, – если требование о возврате документов было заявлено, - пояснили "КП" в пресс-службе орловского облсовета.