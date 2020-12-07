В Орловской области утонул мужчина, провалившийся под лед. Фото: Архив ГУ МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 6 декабря, в поселке Злынский Конезавод Болховского района произошла трагедия. Выход на тонкий лед пруда обернулась гибелью 30-летнего мужчины. Это первый случай с начала зимы.

ЧП произошло в районе десяти часов утра. Получив сообщение о том, что человек провалился под лед, спасатели областной поисково-спасательной службы выдвинулись на место. Через несколько часов было найдено тело погибшего.

- В 12.25 спасателями-водолазами из воды было извлечено тело мужчины. После извлечения был переданы сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время Следственный комитет ведет проверку по факту гибели молодого человека. Предварительно установлено, что на озере он рыбачил.