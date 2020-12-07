В Ливнах «Мерседес» сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 5 декабря, в Ливнах произошло ДТП с участие двух пешеходов. Иномарка сбила женщину с семилетним ребенком на зебре.

Инцидент произошел в два часа дня на Гражданской улице. 47-летний водитель «Мерседеса Бенц» не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе.

- В результате ДТП травмы получили 40-летняя женщина и семилетняя девочку. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.