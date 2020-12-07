В Орле мамы бесплатно обучились на визажистов, парикмахеров и бухгалтеров

Молодые мамы бесплатно обучились на визажистов, парикмахеров и бухгалтеров Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2020 году 200 молодых мам бесплатно повысили квалификацию или получили новую профессию. Такие данные приводит региональный соцдепартамент.

Обучение безработные мамы или мамы, сидящие в отпуске по уходу за ребенком, прошли в рамках нацпроекта "Демография". Самыми популярными у женщин стали профессии бухгалтера, мастера по маникюру и педикюру, парикмахера, специалиста по информационным ресурсам, визажиста, флориста, портного.

- По информации, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществлялось по 45 профессиям. Последние обучающиеся закончат курсы 20 декабря. Реализация мероприятий по данному направлению будет продолжена, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.