Андрей Клычков показал, благоустройство парка Победы Орла с квардокоптера. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орле продолжается благоустройство парка Победы. Его первый этап должен завершиться весной 2021 года. Сейчас же здесь во всю работает техника.

Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор Андрей Клычков показал жителям региона, как в настоящее время выглядит парк с высоты птичьего полета. На фото, сделанных с квардрокоптера, отчетливо видно, что велодорожки и тропиночную сеть уже обновили, уложили плитку.

Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- Знаковое для Орла место преображается, превращаясь в современное, комфортное, уютное пространство. Завершена тропиночная сеть, начаты работы по монтажу освещения, идет установка фонарных столбов. На объекте задействовано несколько десятков единиц техники, - рассказал Андрей Клычков.

Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Кроме того, глава региона отметил, что работы идут по графику и с хорошими темпами.