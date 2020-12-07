В Орле полиция разыскивает очевидцев ДТП в котором пострадали пенсионеры

Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором покалечились пенсионеры Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле полиция разыскивает очевидцев ДТП в котором пострадали пожилой водитель и пассажирка "ВАЗа". Свидетелем столкновения легковушки и внедорожника "УАЗ" в Северном районе гарантируют конфиденциальность.

Авария произошла 3 декабря. При повороте на улицу Металлургов столкнулись два автомобиля. При этом удар был достаточно сильный, чтобы 67-летний водитель и 64-летняя пассажирка "ВАЗа" покалечились. 57-летний водитель"УАЗа" не пострадал.

- Требуются очевидцы данного ДТП. Всем, кто располагает какими-либо сведениями или записью видеорегистратора по происшествию, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47, - обращаются к орловцам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.