Погода в Орле: новая рабочая неделя будет холодной и без снега

Полный прогноз погоды в Орле на 7-11 декабря 2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшие в Орловскую область морозы усилятся на новой рабочей неделе. Однако снегом погода не порадует. Публикуем полный прогноз погоды в Орле с 7 по 11 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 7 декабря, столбики термометров днем опустятся до – 5 градусов, ночью – 9 градусов. Осадком не ожидается. Погода ясная, временами небольшая облачность. Ветер восточный со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Во вторник, 8 декабря, температура днем – 3 градуса, ночью – 7 градусов. По прежнему будет солнечно, малооблачно и без снега. Ветер вновь восточный со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В среду, 9 декабря, будет облачно. Днем -3 градуса, ночью – 6 градусов. Ветер сохранит направление и скорость. Атмосферное давление снизится до 756 мм рт.ст.

В четверг, 10 декабря, облачно без осадков. Дневная температура зафиксируется на отметке - 4 градуса, ночью – 7. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 4 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В пятницу, 11 декабря, снова выглянет солнце. Днем – 4 градуса, ночью – 5. Ветер юго-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

По предварительным оценкам синоптикам, на выходных все же выпадет снег. Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.