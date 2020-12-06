Орловского краеведа отправят на обучение в Сколково

Роман Богатырев пройдет обучение в Сколково Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловский краевед и запредседателя орловского отделения ВООПиК Роман Богатырев пройдет обучение Московской школе управления «Сколково». Он число 25 лучших победителей всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и теперь освоит программу «Управление гостеприимством территории».

Напомним, Роман Богатырев выиграл для нашей области грант в размере 1 390 000 рублей на развитие туризма и реализацию проекта «Объять необъятное: Орловская губерния».

- Конкурс позволил всем участникам повысить свои компетенции в сфере проектного управления, туризма и сервиса. Обучение в «Сколково» - настоящий подарок для представителей туриндустрии. Программа «Управление гостеприимством территории» - единственная программа по работе с мышлением масштабами территории и философией гостеприимства, - отметил Роман Богатырев, преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Обучение будет состоять из шести образовательных модулей: три из них на базе Московской школы управления «Сколково», два в регионах с развитой туристической инфраструктурой и предпоследний на территории туристического комплекса Грузии.