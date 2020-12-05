Коронавирус в Орловской области: развернуто еще 40 коечных мест для заболевших

Места для пациентов с коронавирусом в Болховской ЦРБ. Фото https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Для тех, кто не может проходить его на дому открыли еще 40 коечных мест в Болховской районной больнице.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, каждый инфекционный бокс оснащен медоборудованием, инвентарем и технологической инфраструктурой, а также санитарно-гигиеническим помещениями.

- Разводка кислорода подведена к каждой койке. Также в больнице создан резерв лекарств, средств индивидуальной защиты, мединструментов и приборов, - рассказали «КП» в пресс-службе.

Напомним, перепрофилирование коечных мест под лечение ковидных пациентов продолжается в больнице Семашко (210 коек), больнице Боткина (40 коек) и Кромской ЦБР (30 коек). Работы находятся в стадии завершения.