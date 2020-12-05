Орловец, напавший на полицейского и спаивавший сына, предстанет перед судом

Мужчина устроил в сентябре 2020 года дебош в собственном доме Фото: Архив "КП"

В Орле закончилось расследование уголовного дела о применении насилия к полицейскому и втягивании малолетнего ребенка в распитие алкоголя. Вскоре на скамье подсудимых окажется 31-летний житель облцентра.

Мужчина устроил в сентябре 2020 года дебош в собственном доме, когда к нему заглянул для проверки сотрудник полиции. Будучи изрядно подвыпившим, дебошир напал на стража порядка и причинил ему телесные повреждения.

Кроме того, следователи СК России по Орловской области установили, что орловец неоднократно вовлекал своего малолетнего сына в распитие спиртных напитков и уже привлекался за это к административной ответственности.

- Расследование уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) завершено. В настоящее время обвиняемый ознакамливается с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.