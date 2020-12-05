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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: в регион привезли 56 тысяч упаковок дефицитного лекарства

Цефтриаксон распределят по муниципальным аптекам
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В регион дополнительно поступило 56 тысяч упаковок лекарства

В регион дополнительно поступило 56 тысяч упаковок лекарства

Фото: Архив "КП"

4 декабря в Орловскую область прибыла большая партия лекарств, пользующихся повышенный спросом. В регион дополнительно поступило 56 тысяч упаковок Цефтриаксона.

Этот антибиотик в период пандемии превратился в дефицитный медицинский препарат. Для его дополнительной поставки в Орловскую область губернатору Андрею Клычкову понадобилась встреча в Москве с крупными поставщиками и производителями лекарств против COVID-19.

- 56 тысяч дополнительных упаковок Цефтриаксона уже поступили в аптеки сети ГУП «Орелфармация». После проведения необходимых процедур лекарства будут готовы к выдаче, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области