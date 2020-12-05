В Орле открыли обновленный сквер Комсомольцев. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В пятницу, 4 декабря, в Орле после нескольких месяцев ремонтных работ открылся сквер Комсомольцев. Территорию перед главным корпусом ОГУ им. Тургенева благоустроили: оборудовали спортплощадку, установили тренажеры, уложили дорожки плиткой и не только.

Скамья с подсветкой в сквере Комсомольцев в Орле. Фото https://vk.com/klychkov_andrey_official

Теперь в сквере новое освещение, лавочки, урны, система видеонаблюдения и даже устройства для подзарядки мобильных телефонов. В благоустройство вложили почти 40 миллионов рублей.

Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- Первый этап работ был выполнен еще в прошлом году. Теперь преображение коснулось и территории у главного корпуса университета. Учитывая студенческий, молодежный дух этого места, мы постарались по-настоящему оживить парк, превратить его в современную локацию, добавив новых красок облику города, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.