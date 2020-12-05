В 2021 году в Орловской области появятся еще три модельные библиотеки

Гости Центральной городской библиотеки им. Пушкина в Орле уже успели оценить новый формат работы. Фото: https://vk.com/pushkinka57

В 2021 году орловцев ждет большое культурное событие. В регионе появятся сразу три модельные библиотеки нового поколения. Бумажные читательские билеты в них уйдут в прошлое, а дизайн культурного пространства порадует современными решениями.

Напомним, в этом году преобразились библиотека им. Пушкина в Орле и детская библиотека №1 в Мценске. Читатели уже успели оценить их абсолютно новые возможности и творческий подход к работе.

В следующем году модернизируют Юношескую библиотеку-филиал №8 (город Орел), Центральную городскую библиотеку имени Новикова (Мценск) и Центральная районная библиотека им. Лескова (поселок Змиевка). Общая сумма финансирования преображения библиотек – 25 миллионов рублей.

- Пять миллионов рублей получит Юношеская библиотека в городе Орле и по 10 миллионов рублей библиотека имени Новикова в Мценске и библиотека имени Лескова в Змиевке. Управление культуры и архивного дела продолжит активное участие в заявочной кампании нацпроекта «Культура» на 2022-2024 годы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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