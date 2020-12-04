Погода в Орле: на выходных будет морозно и солнечно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные в Орле не прибавиться снега, за то будет легкий морозец и солнечно. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 5 и 6 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу, 5 дерабря, столбики термометров покажут – 2 градуса днем и -5 ночью. Временами будет небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В воскресенье также будет ясно, лишь изредка облачно. По-прежнему без снега. Днем -3 градуса, а ночью похолодает уже до -8. Ветер восточный 3 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

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