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Коронавирус в Орловской области: почти шесть тысяч человек работают на «удаленке»

Управление труда и занятости: «Уровень безработицы продолжает снижаться»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Почти шесть тысяч орловцев работают на «удаленке»

Почти шесть тысяч орловцев работают на «удаленке»

Фото: Архив "КП"

В Орловской области на «дистанционке» находятся почти 6 тысяч сотрудников различных организаций и предприятий. При этом региональный оперштаб продолжает давать рекомендации по переводе работников на удаленный формат.

Однако далеко не всем удалось в этом году сохранить рабочее место, даже в дистанционной варианте. После начала режима ограничений безработица существенно выросла. Правда, теперь региональное Управлении труда и занятости утверждает – число безработных сокращается.

- Уровень регистрируемой безработицы в регионе продолжает снижаться. Со времени ее пика, с 24 августа, по настоящее время число зарегистрированных безработных уменьшилось с 13,2 тысяч до 7,4 тысяч человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Управление.

С 1 октября через службу занятости трудоустроены 2,5 тысячи человек.

Коронавирус в Орловской области