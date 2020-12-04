Коронавирус в Орловской области: за месяц на нарушителей ограничительных мер составили 158 протоколов

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Сегодня, 4 декабря, одним из основных вопросом заседания регионального оперштаба стало соблюдение ограничительных мер по коронавирусу в Орловской области. Жителей региона и предприятия продолжают штрафовать на нарушение общих правил и масочного режима.

По данным руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрея Карпова, за ноябрь было составлено 158 протоколов в отношении нарушителей. Речь идет о тех случаях, когда привлечение к административной ответственности происходит без участия территориальных подразделений федеральных органов власти, силами уполномоченных лиц по защите населения от ЧС.

- Этим механизмом воспользовались 20 муниципалитетов. Всего за 8 месяцев административными комиссиями применено 2020 мер реагирования, - рассказал Андрей Карпов.