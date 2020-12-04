В 2021 году в Орловской области отремонтируют усадьбу Шеншиных

В бывшем усадьбе Шеншиных в 2021 году запланировали новый этап благоустройства. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

2 декабря губернатор Орловской области с рабочим визитом побывал в восстановленном парке усадьбы Шеншиных, родственников поэта Афанасия Фета. Именно здесь, в деревне Волково Мценского района, произошло его знакомство с Иваном Тургеневым.

Фактически это единственная сохранившаяся до наших дней усадьба рода Шеншиных в Орловской области. Масштабные работы по реконструкции начались весной 2020 года, в канун 200-летия поэта Афанасия Фета.

В благоустройство территории парка было вложено 2 773 046 рублей. Теперь тут появились ротонда, пешеходные тропинки, освещение, лавочки и урны, проведены работы по очистке усадебного пруда. Приемка работ прошла 12 октября.

Однако останавливаться на этом не планируют. Как рассказал Андрей Клычков в соцсетях, в 2021 году здесь запланированы создание детской и спортивной площадок, ремонт школы, которая располагается в барском доме.

- Благоустройство будет продолжено. В планах установить в парке уличные библиотеки, обустроить зону для пикника. В парке будет установлена скульптура единорога как на гербе рода Шеншиных. Здесь же теперь будут проводиться масштабные районные мероприятия, - рассказала «КП» Екатерина Ерохина, первый заместитель главы администрации Мценского района.