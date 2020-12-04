Коронавирус в Орловской области: вакцинация начнется на следующей неделе Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 ноября, во время еженедельного онлайн-брифинга руководителя регионального облзрава с журналистами стали известны сроки вакцинации от коронавируса в Орловской области. Первые прививки начнут уже в конце следующей неделе.

По словам Ивана Залогина, прививку «Спутником V» в первую очередь должны получить медицинские работники, работники системы образования и социальные работники. Вакцинация будет проходить в добровольной форме. Также в каждом конкретном случае будут учитывать индивидуальные особенности здоровья человека и противопоказания к вакцинации.

- По нашей области определены 16 медицинских организаций, где данная вакцинация будет проводиться. Это все наши городские поликлиники и крупные центральные районные больницы. Куда будет отправляться вакцина, зависит от поставок доз, которые будут отправлены в регион. Пока поставка запланирована на следующей неделе, - рассказал руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.