Коронавирус в Орловской области на 4 декабря: где заразился еще 151 человек

Коронавирус в Орловской области на 4 декабря 2020

Сегодня, 4 декабря, в Орловской области коронавирус подтвердился у 151 человека. Всего за весь период заболевание выявили у 16 тысяч 688 жителей региона. Оперативный штаб представил обновленную карту распространения инфекции по городам и районам. Рассказываем, где выявили последние случаи заражения.

За последние сутки положительным тест на коронавирус оказался у 63 жителей Орла, у 23 человек из Орловского района, 13- в Ливенском районе, 12 – в Мценском районе,8 – в Должанском районе, 5- в Троснянском районе, по 4 – в Верховском и Сосковском районах, по 3 – в Хотынецком, Колпнянском и Новодеревеньковском районах, по 2 – в Свердловском и Знаменском районах, по 1 – в Урицком, Дмитровском, Покровском, Залегощенском, Глазуновском и Краснозоренском районах.

За все время распространения COVID-19 по Орловской области больше всего людей заболело в городе Орле. Здесь заразились 8532 человек. На втором месте по числу заболевших Орловский район (1870 зараженных), на третьем – Ливенский район вместе райцентром (1264), на четвертом - Мценск и Мценский район (899). Замыкает пятерку «лидеров» Дмитровский район. Здесь за весь период пандемии заразились 410 человек.

Далее идет Болховский район (341 заболевших), еще 272 заразились в Хотынецком районе, 251 в Свердловском районе, 250 в Новодеревеньковском районе, 246 в Покровском районе, 238 в Малоархангельском районе, 203 в Колпнянском районе, 196 в Залегощенском районе, 165 в Верховском районе, 161 в Кромском районе, 145 в Должанском районе, 134 в Троснянском районе, 133 в Шаблыкинском районе, 123 в Глазуновском районе, 104 в Знаменском районе и 101 в Новосильском районе.

Менее сотни заболевших в следующих районах: 97 в Сосковском районе, 84 в Краснозоренском районе и 35 в Корсаковском районе.

Мы следим за ситуацией.