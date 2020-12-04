В Орле закончилось благоустройство опушки Медведевского леса. Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле закончились работы по благоустройству опушки Медведевского леса. Многострадальная общественная территория за под сменила двух подрядчиков. Питерская фирма должна была привести ее в порядок до 24 июня, но так и не справился. В итоге доделывать пришлось орловскому подрядчику.

На грядущей неделе здесь заработает освещение и видеонаблюдение. Фото: пресс-служба администрации Орла

Завершилось благоустройство 27 ноября. На этой неделе состоялась приемка работ.

Изначально работы планировали завершить до 24 июня. Фото: пресс-служба администрации Орла

Теперь здесь появились 33 опоры освещения, по 24 лавочки и урны, игровые площадки, контейнеры, обустроенные тропинки, въезд и парковка, систему видеонаблюдения и спортивный городок.

- Освещение и видеонаблюдение заработают на следующей неделе. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Стоимость действующего муниципального контракта составила 4,9 млн рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.