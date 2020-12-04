В Орловской области приняли проект бюджета на 2021 год. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Сегодня, 4 декабря, депутаты облсовета единогласно приняли проект регионального бюджета на 2021. Он обещает быть сбалансированным - общий объем доходов и расходов прогнозируется в сумме 39 млрд 812,1 млн рублей.

В грядущем году основная часть финансовых средств пойдет на выполнение социальных обязательств (2/3 расходов бюджета). На реализацию нацпроектов «Демография», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» и ряд других будет направлено 5 млрд 559,9 млн рублей.

Кроме того, за счет увеличения дотаций на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из федерального бюджета будет выделено 269,2 млн рублей.

В бюджет 2021 года заложили расходы на разработку проектно-сметной документации на три объекта - строительство здания для СШОР № 1 города Орла (5 млн рублей), для создания приюта бездомных животных (4 млн рублей) и ремонт фасада областной библиотеки Бунина (1 млн рублей), а также на приведение в надлежащее состояние сибиреязвенных скотомогильников (6,9 млн рублей), на текущий ремонт здания музея изобразительных искусств (8 млн рублей) и базового медицинского колледжа (1 млн рублей с закупной учебного оборудования).

Вошло в статью расходов и поддержание социально ориентированных некоммерческих организаций (12,3 млн рублей), приобретение автомобилей для дезинфекционной станции (0,8 млн рублей), работу АО «Областной телерадиовещательный канал» (29,9 млн рублей) и замену окон в спортивном зале Центра спортивной подготовки.

- При рассмотрении сводной таблицы поправок из 90 предложенных депутатами облсовета приняты 30 поправок, частично приняты 35 поправок и отклонены 25 поправок, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.