В орловском суде рассмотрят дело о грабителе, напавшем на девушку из-за телефона

В орловском суде рассмотрят дело о грабителей, напавшем на девушку из-за телефона Фото: Архив "КП"

В Орловской области на скамьи подсудимых окажется 23-летний житель облцентра, устроивший переполох в селе Работьково Дмитровского района. Молодой человек за сутки успел здесь забрать в чужой дом и напасть на девушку.

Происшествие случилось в июле 2020 года. Орловец подкараулил 18-летнюю девушку на автомобильной дороге вблизи села, несколько раз ударил ее по лицу, отобрал мобильник и сбежал. Затем решил найти свою знакомую и незаконно проник в чужое жилище.

- расследование уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабеж) и 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) завершено. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.