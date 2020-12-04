Попыталась спасти и погибла: орловцу дали срок за жестокое убийство соседа и его мамы

Орловцу дали срок за жестокое убийство соседа и его мамы Фото: Архив "КП"

В Орловской области подвели черту под делом о жестокой расправой над семьей в одной из деревень Кромского района. 54-летнему убийце дали 17 лет строгого режима.

Трагедия произошла 15 ноября 2019 года прямо на улице. Мужчина поспорил со своим 38-летним соседом. Однако словесной перебранки ему оказалось недостаточно и в ход пошел нож. Своей жертве он нанес восемь ударов. Мама, удивившая как сосед, убивает ее сына, выбежала на улицу и попыталась его защитить. Тогда озверевший сосед принялся и за нее.

- Опасаясь, что женщина может рассказать обо всем полиции, он нанес ей не менее двух ударов ножом, от полученных травм женщина скончалась, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Однако и на этом убийца не остановился. Он заметил, что сосед еще жив и нанес ему еще три удара ножом в шею и грудь. Дождавшись, когда тот умрет, мужчина решил скрыть среды преступления.

- После содеянного подозреваемый, с целью сокрытия следов преступления, вывез тела убиенных за пределы населенного пункта и закопал на сельскохозяйственных землях. Однако благо слаженной работе следователей и оперативных сотрудников он был установлен и задержан в кратчайшие сроки, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Суд признал орловца виновным по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление). Ближайшие 17 лет он проведет за решеткой, а также еще 1 год и 6 месяцев с ограничением свободы.