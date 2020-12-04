Правительство Орловской области: выплаты медикам и соцработникам проходят без сбоев Фото: Архив "КП"

Накануне, 3 декабря, в Орле прошло заседание регионального оперативного штаба. Один из основных вопросом обсуждения – выплаты медикам и соцработникам, которые работают с коронавирусными пациентами.

По данным управляющего Орловским отделением ФСС РФ Олега Ревякина, выплаты проходят без сбоев. Сотрудники социальных учреждений получают доплаты сразу по окончании смен. Всего фонда получил 435 реестров от 24 социальных организаций на перечисление специальной социальной выплаты. Все они оплачены.

- Что же касается медицинских организаций, то от реестры поступили 26 учреждений. Сумма выплат медработникам по 1663 реестрам составила порядка 33 миллионов рублей, - пояснил Олег Ревякин.