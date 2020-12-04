Стали известны подробности ДТП с участием «ВАЗа» и «УАЗа» в Северном районе

В Орле два человека пострадали в столкновении «ВАЗа» с «УАЗом». Фото Госавтоинспекции Орловской области Фото: Архив "КП"

В четверг, 3 ноября, в Северном районе Орла произошла авария, в которой пострадали два человека. Отечественные авто не смогли разъехаться на повороте на улицу Металлургов.

Инцидент произошел в районе половины первого часа. 67-летний водитель «ВАЗ 2107» ехал по Московскому шоссе и планировал свернуть в районе дома №153. Однако он не учел, что в этот момент во встречном направлении прямо ехал «УАЗ Патриот». В итоге водитель «ВАЗа» не уступил дорогу и допустил столкновение.

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 64-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ». Обоим назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.