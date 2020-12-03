Стало известно, какие дворы отремонтируют в Орле в 2021 году

В 2021 году в Орле отремонтируют 45 дворов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В администрации Орла озвучили список дворов, которые в 2021 году будут приводить в порядок. Речь идет о тех придомовых территориях, что отремонтируют в рамках программы По программе "Формирование современной городской среды".

Это 45 дворов в разных районах города, больше других повезло Северному району, здесь ремонт пройдет на 19 территориях: по улице Бурова, Маринченко, Металлургов, Силикатной, Рощинской и Московскому шоссе.

В Железнодорожном районе отремонтируют 7 дворов: в переулках Аптечный и Детский, а также по улицам Московской, Высокой, Новосильской, Паровозной и Пушкина.

В Заводском районе работа будет кипеть в 10 дворовых территориях по улицам Комсомольской и Комсомольскому переулку, Латышских стрелков, Васильевской, Машкарина, Песковской.

А в Советском районе, по плану, ремонт проведут в 9 дворах, по улицам Приборостроительной, Игнатова, Октябрьской, Красноармейской, Салтыкова-Щедрина, Сурена-Шаумяна, Гуртьева.

- В случае экономии денежных средств к этому перечню добавятся дополнительные территории, - пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Подробный перечень дворов, которые ожидает ремонт на будущий год, есть на сайте мэрии.