В Орле оплатить льготный проезд в общественном транспорте можно бесконтактной картой «Мир»

Для проезда по национальной платежной карте с учетом льготы необходимо зарегистрировать ее и привязать к ней электронный проездной. Сделать это можно в офисах Сбербанка Орловской области. Для регистрации необходимо предъявить паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС и документ, подтверждающий право на льготу. Банковская карта платежной системы «Мир» может быть выпущена любым банком. На сегодняшний день более 150 банков, включая крупнейшие, выпускают карты «Мир».

«Данный проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной льготной карты. В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам. Жители Орла уже сейчас активно используют национальные платежные карты в повседневной жизни. Мы рассчитываем, что количество совершаемых по картам «Мир» операций в регионе будет только расти, - комментирует Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». – В Орловской области выпущено около полумиллиона карт «Мир». Ежемесячно в области совершается несколько сотен тысяч межбанковских операций по национальным платежным картам «Мир».

После регистрации карты «Мир» к ней будет привязан электронный проездной. Необходимо пополнить счет электронного проездного одним из доступных способов, чтобы оплачивать бесконтактной картой «Мир» проезд по льготному тарифу. Пополнить счет проездного можно в банкомате Сбербанка или через «Сбербанк Онлайн». Комиссия за такое пополнение не взимается.

Средства на счет проездного нужно зачислить с 15-го числа месяца, предшествующего месяцу действия проездного билета, по 14-ое число месяца действия проездного билета. Например, чтобы оплачивать картой «Мир» проезд в декабре, нужно с 15 ноября до 14 декабря внести деньги на счет электронного проездного, привязанного к ней.

Обратите внимание, что средства необходимо зачислять именно на счет электронного проездного, а не на счет банковской карты. Если проездной не пополнен (не куплен) на текущий месяц, можно оплатить поездку бесконтактной картой «Мир» по полной стоимости. В этом случае средства будут списаны именно со счета банковской карты.

Для оплаты проезда необходимо приложить карту к платежному терминалу. Оплата проезда по льготному тарифу возможна только по карте «Мир», поддерживающей бесконтактную технологию оплаты. Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для замены карты на новую.

Новый сервис на общественном транспорте реализован на базе процессинга дочерней организации ПАО Сбербанк АО «Расчетные решения».

Дополнительную информацию о регистрации карты «Мир» и привязке к ней электронного проездного можно получить на сайте оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО «РИЦ» по адресу http://ric-orel.ru.