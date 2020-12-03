В Орле столкнулись "Семерка" и " УАЗ", два человека пострадали

В автомобильной аварии пострадало 2 человека Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Сегодня днем в Орле столкнулись два отечественных авто. Не смогли разъехаться на Московском шоссе "Семерка" и "УАЗ Патриот".

Авария произошла примерно в половине первого. 67-летний водитель за рулем легковушки "ВАЗ-2107" ехал по улице Бурова со стороны Металлургов, стал поворачивать налево в районе дома 153 по Московскому шоссе. При этом на повороте он не уступил дорогу приближающемуся внедорожнику "УАЗ". Машины столкнулись. Водитель "Патриота" не пострадал, а вот мужчине сидевшему за рулем "Семерки" и его 64-летней пассажирке не так повезло.

- В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "ВАЗ-2107" и его пассажир. Они были доставлены в медицинское учреждение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели.