В Орле прошли памятные мероприятия в честь Неизвестного солдата

Фото: пресс-служба администрации Орла

3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. В Орле прошли памятные мероприятия в честь этой даты.

Утром в сквере Танкистов, у вечного огня, состоялась церемония смены караула, возложения цветов к подножию памятника. Почтить память безымянных героев пришли первые лица города и области, обычные горожане. Запланированы и другие события.

- Сегодня в общеобразовательных учреждениях Орла пройдут "Уроки мужества", а вечером здания КДЦ "Металлург" и муниципального ансамбля "Славица" в рамках акции "Свет Победы" подсветятся красными, желтыми и белыми огнями - цветами Вечного огня, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.