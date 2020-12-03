Коронавирус в Орловской области: введен единый телефонный номер 122

Единый номер по COVID-19 в Орловской области - 122 Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области заработал единый телефонный номер по COVID-19. Набрав с телефона 122 жители региона смогут получить консультацию о коронавирусе, вызвать на дом врача или скорую помощь.

По задумке, единый номер поможет снизить нагрузку на больницы, а также оперативнее помогать орловцам в решении их вопросов и проблем, касающихся ковида.

- Также, позвонив на горячую линию, возможно записаться на проведение исследования на наличие коронавируса, получить помощь волонтеров по доставке необходимых медикаментов для лечения коронавируса, получить консультацию Государственной инспекции труда в Орловской области и Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.