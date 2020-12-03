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Политика

Андрей Клычков снова уехал в Москву встречаться с членами Правительства

На повестке - реализация нацпроектов в сфере строительства жилья и дорог
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков уехал в Москву на встречу с членами Правительства РФ

Андрей Клычков уехал в Москву на встречу с членами Правительства РФ

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава Орловской области Андрей Клычков вновь уехал в Москву встречаться с членами Правительства РФ. На повестке - реализация нацпроектов в сфере строительства жилья и дорог.

Орловский губернатор обсудит сегодня с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и Министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным ситуацию с продвижением национальных проектов в регионе. Клычков расскажет о промежуточных итогах деятельности.

- В ходе рабочих встреч планирую сосредоточиться на направлениях, которые стоит учесть при формировании целей и постановке задач на 2021 - 2023 года, а также на возможностях расширения коммуникаций, с федеральными структурами, сотрудничества и поддержки инициатив регионального правительства Минстроем РФ, - рассказал Андрей Клычков.