Андрей Клычков снова уехал в Москву встречаться с членами Правительства

Андрей Клычков уехал в Москву на встречу с членами Правительства РФ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава Орловской области Андрей Клычков вновь уехал в Москву встречаться с членами Правительства РФ. На повестке - реализация нацпроектов в сфере строительства жилья и дорог.

Орловский губернатор обсудит сегодня с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и Министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным ситуацию с продвижением национальных проектов в регионе. Клычков расскажет о промежуточных итогах деятельности.

- В ходе рабочих встреч планирую сосредоточиться на направлениях, которые стоит учесть при формировании целей и постановке задач на 2021 - 2023 года, а также на возможностях расширения коммуникаций, с федеральными структурами, сотрудничества и поддержки инициатив регионального правительства Минстроем РФ, - рассказал Андрей Клычков.