Мороз -5 и снег ожидаются в Орле

Росгидрометцентр прогнозирует снегопад и мороз
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орле ожидается мороз -5 градусов и снег. Судя по прогнозу синоптиков, климатическая зима все же придет в регион вслед за календарной.
Как сообщает Росгидрометцентр, ночью 3 декабря в Орле будет пасмурно, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4 м/с. Днем вновь небо будет затянуто тучами, снег. Столбики термометров покажут -5..-3 градуса, атмосферное давление на уровне 754 мм рт.ст.
По прогнозам метеорологов вторая половина этой недели выдастся достаточно морозной. К выходным температура опустится до -8 градусов.
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