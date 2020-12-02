Фотофакт: у аптеки в Орле выстроилась длинная очередь за лекарствами

Скриншот из группы "Инцидент.Орел" Фото: соцсети

В Орле выстроилась длинная очередь за лекарствами. Фотоснимок, на котором запечатлена образовавшая на улице возле государственной аптеки ни много ни мало толпа народа, появился в социальных сетях.

"Очередь за цефтриаксоном. Люди стоят с пневмонией. Единственная аптека в городе где есть это лекарство" - подписал анонимный автор свой снимок, опубликованный в группе "Инцидент.Орел" Вконтакте. Аптека, возле которой столпились люди, расположена на улице Красина.

Указанного лекарственного препарата в муниципальных аптеках и в аптеке ГУП "Орелфармации" на Красина по состоянию на 14.00 нет, согласно данным о наличии лекарств на сайте горадминистрации. Ранее глава региона Андрей Клычков сообщал, что область получила тысячи упаковок антибиотика.

При этом под постом в соцсетях орловцы отметили, что лекарство есть в наличии в других,- коммерческих - аптеках областного центра.