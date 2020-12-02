Фет у Тургенева: Спасское-Лутовиново приглашает орловцев на новую выставку

В Орловской области завершается подготовка к 200-летнию Афанасия Фета. Поэта будут чествовать не только в облцентре, но и в родовой усадьбе его друга Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново.

На грядущих выходных здесь откроется выставка «Фет у Тургенева. «Увидимся — и больше потолкуем…». Экспозиция рассказывает о жизни поэта через призму его отношений с хозяином Спасской усадьбы.

- Тургенев живо реагировал на повороты в жизни и судьбе Фета. Его наиболее яркие высказывания включены в экспозицию, раскрывающую характер отношений с земляком-поэтом. Коллекция экспонатов превратилась в «выставку-роман», - рассказали «КП» в пресс-службе музея-заповедника.

Гости смогут увидеть на выставке подлинные фотографии из собрания Орловского литературного музея Тургенева, ружье хозяина Спасского и карту с охотничьим маршрутом литераторов.

Также орловцев ждет участие литературной игре «буриме» и чаепитие с спасскими травами.

КОГДА? ГДЕ?

5 декабря в 12.00

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново, Выставочный зал

В день открытия вход свободный

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