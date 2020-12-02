В Орле появился еще один светофор с кнопкой вызова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Заводском районе Орла появился еще один светофор с кнопкой вызова для пешеходов. Его установили на пешеходном переходе вблизи гимназии №34 неподалеку от дома №6 на Авиационной улице.

- Пешеходам следует учитывать, что переключение сигналов светофора после нажатия на кнопку происходит не сразу. Процесс правильного перехода потребует остановки и ожидания как минимум 10-15 секунд. И даже если поток автомобилей не плотный, не принимайте решения перебежать проезжую часть, - обращаются к орловцам сотрудники Госавтоинспекции Орловской области.