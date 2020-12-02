В Орле бывшим сотрудникам "Дормаша" до сих пор не выплатили долги по зарплате

Экс-сотрудникам обанкротившегося завода "Дормаш" до сих пор не выплатили зарплату

Прокурор Орловской области Владислав Малкин встретился 2 декабря с экс-сотрудниками разорившегося завода "Дормаш". Перед бывшими работниками предприятия до сих пор не погашен долг по зарплате.

Миллионные долги перед работниками некогда одного из самых крупных заводов региона остаются непогашенными уже несколько лет. Хотя предприятие продало имущество и десятки миллионов пошли в счет уплаты долга, людям все равно не доплатили причитающиеся деньги. Не меняют ситуацию и многочисленные проверки, уголовные и административные дела.

Так, в ноябре 2020 дело об административном правонарушении возбудили против конкурсного управляющего ЗАО "Дормаш" - статья неправомерные действия при банкротстве. Уголовные дела расследует и полиция.

- В производстве следственных органов СУ УМВД России по Орловской области находится уголовное дело, возбужденное в связи с реализацией имущества ЗАО "Дормаш" по заведомо низкой цене. В ноябре обеспечено предъявление обвинения конкурсному управляющему ЗАО «Дормаш» по 3 эпизодам по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (растрата, совершенная в особо крупном размере). Уголовное дело находится на контроле органов прокуратуры, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Владислав Малкин дал поручение провести дополнительные проверки по результатам встречи с экс-работниками обанкротившегося предприятия.